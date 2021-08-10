Чого б коштувало ваше життя: дивитися офіційний трейлер

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував трейлер драми «Чого б коштувало ваше життя».

«Чого б коштувало ваше життя»: дивитися трейлер онлайн

У фільмі розповідають про наслідки теракту, який стався 11 вересня 2001 року в Нью-Йорку. Уряд США призначив виплатити грошову компенсацію для жертв теракту та їхніх сімей. Хто і скільки грошей отримає, будуть вирішувати за спеціальною формулою. Але чи можна визначити, скільки коштує чиєсь життя? «Ми не можемо повернути їх. Але ми можемо допомогти їхнім близьким», – сказано у трейлері.

Головні ролі у фільмі зіграли Майкл Кітон і Стенлі Туччі. Режисеркою драми виступила Сара Коланжело.

Прем’єра фільму «Чого б коштувало ваше життя» відбудеться вже 3 вересня 2021 року на Netflix.

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