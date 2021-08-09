Стівен Кінг збирається написати роман про коронавірус

Зірка перетворить події 2020 року на черговий бестселер

Американський письменник Стівен Кінг планує присвятити свій новий роман пандемії коронавірусу. Про це знаменитість заявив в ефірі ток-шоу The View з Вупі Голдберг.

«Хочу написати книгу, присвячену безпосередньо коронавірусу. Хочу взяти події 2020 року та подивитись, як вони покажуть себе в якості роману. Це буде складно», — поділився планами письменник.

Також Ствін Кінг розповів, що через пандемію COVID-19 йому довелося вносити корективи і до свого останнього роману під назвою «Біллі Саммерс», який вийшов минулого тижня. Задля більшої правдоподібності йому довелося перенести події книги з 2020 на 2019 рік. Справа у тому, що у романі герої вирушають у круїз, але у 2020 році вони просто не змогли б цього зробити.

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