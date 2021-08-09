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Вірусна історія: Стівен Кінг збирається написати роман про коронавірус

Стівен Кінг збирається написати роман про коронавірус

Зірка перетворить події 2020 року на черговий бестселер

Американський письменник Стівен Кінг планує присвятити свій новий роман пандемії коронавірусу. Про це знаменитість заявив в ефірі ток-шоу The View з Вупі Голдберг.

«Хочу написати книгу, присвячену безпосередньо коронавірусу. Хочу взяти події 2020 року та подивитись, як вони покажуть себе в якості роману. Це буде складно», — поділився планами письменник.

Також Ствін Кінг розповів, що через пандемію COVID-19 йому довелося вносити корективи і до свого останнього роману під назвою «Біллі Саммерс», який вийшов минулого тижня. Задля більшої правдоподібності йому довелося перенести події книги з 2020 на 2019 рік. Справа у тому, що у романі герої вирушають у круїз, але у 2020 році вони просто не змогли б цього зробити.

Фото: Getty Images

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