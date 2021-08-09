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Грета Тунберг стала обличчям першого випуска Vogue Scandinavia (ФОТО)

Грета Тунберг стала обличчям першого випуска Vogue Scandinavia (ФОТО)

Відома активістка знялася для глянцевого видання

Шведська екологічна активістка Грета Тунберг прикрасила обкладинку першого номера Vogue Scandinavia. На фото 18-річна дівчина постала зі своїм конем на прізвисько Стренгур.

У своєму першому випуску Vogue Scandinavia розповідають про моду і красу Швеції, Данії, Норвегії, Фінляндії та Ісландії. Саме тому головний редактор журналу Том Паттінсон обрав для обкладинки Грету Тунберг, яку він вважає голосом покоління.

Грета Тунберг стала обличчям першого випуска Vogue Scandinavia (ФОТО)

«Вона одна з найбільш впізнаваних активісток в світі. З огляду на нашу любов до природи, ми не могли придумати нікого більш підходящого для дебютної обкладинки Vogue Scandinavia», – кажуть у виданні.

У своєму інтерв’ю для Vogue 18-річна Грета розповіла, що планує займатися активізмом ще довгий час.

«Ідеально було б просто закінчити навчання і не турбуватися про клімат. Але поки є потреба, щоб були активісти, я, напевно, буду активісткою», – зазначила Тунберг.

Сильна позиція! Неймовірна зйомка!

  • Грета Тунберг стала обличчям першого випуска Vogue Scandinavia (ФОТО)
  • Грета Тунберг стала обличчям першого випуска Vogue Scandinavia (ФОТО)
  • Грета Тунберг стала обличчям першого випуска Vogue Scandinavia (ФОТО)
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Фото: Getty Images

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