Грета Тунберг стала обличчям першого випуска Vogue Scandinavia (ФОТО)

Відома активістка знялася для глянцевого видання

Шведська екологічна активістка Грета Тунберг прикрасила обкладинку першого номера Vogue Scandinavia. На фото 18-річна дівчина постала зі своїм конем на прізвисько Стренгур.

У своєму першому випуску Vogue Scandinavia розповідають про моду і красу Швеції, Данії, Норвегії, Фінляндії та Ісландії. Саме тому головний редактор журналу Том Паттінсон обрав для обкладинки Грету Тунберг, яку він вважає голосом покоління.

«Вона одна з найбільш впізнаваних активісток в світі. З огляду на нашу любов до природи, ми не могли придумати нікого більш підходящого для дебютної обкладинки Vogue Scandinavia», – кажуть у виданні.

У своєму інтерв’ю для Vogue 18-річна Грета розповіла, що планує займатися активізмом ще довгий час.

«Ідеально було б просто закінчити навчання і не турбуватися про клімат. Але поки є потреба, щоб були активісти, я, напевно, буду активісткою», – зазначила Тунберг.

Сильна позиція! Неймовірна зйомка!

Фото: Getty Images

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