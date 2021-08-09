Дар’я Квіткова показала парні тату з Нікітою Добриніним

Зіркова пара увіковічнила свою любов символічним надписом

Український теле- та радіоведучий Нікіта Добринін та його дружина Дар’я Квіткова, які вперше стали батьками, зробили парні тату. Про це розповіла сама Дар’я після того, як підписники встигли провести власне розслідування в Instagram.

Шанувальники пари побачили фото у профілі столичного тату-майстра та почали писати коментарі з питанням, чи не належать татуювання Даші та Нікіті. Тому молода матуся опублікувала фото парного тату в сторіз у своєму Instagram. Прокоментувала це дівчина так: «Настав час розповісти».

Парне тату Даша та Нікіта зробили на вказівних пальцях. У Нікіти набито літери «LO» чорним кольором, а у Дар’ї – «VE» червоним кольором. Разом вони складають слово «LOVE», що означає «кохання». Виявилося, що це татуювання у пари вже давно, але вони не показували його у соціальних мережах.

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