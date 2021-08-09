Брат Меган Маркл відмовляв принца Гаррі від одруження. У чому причина?

Близький родич герцогині Сассекської вважав, що його сестра не пара королівському нащадку

Старший брат Меган Маркл відмовляв принца Гаррі від одруження зі своєю сестрою. Про це стало відомо з трейлеру австралійського шоу «Big Brother VIP», який зовсім скоро з’явиться на екранах.

Томас Маркл молодший зізнався, що перед самим весіллям вмовляв принца Гаррі не одружуватися на Меган. Він вважав, що сестра зіпсує життя герцогу Сассекському. За словами чоловіка, у 2018 році він навіть написав принцу Гаррі лист, в якому попередив, що Гаррі необхідно триматися подалі від Меган, адже вона дуже поверхнева і явно не є тією жінкою, яка йому потрібна.

Брат Меган Маркл вважає, що, насправді, його сестра лише грає роль принцеси, але виходить у неї це не зовсім вдало.

Фото: Getty Images

Читай також:

Королівський балагур: Принц Гаррі ледь не зірвав зйомку Меган Маркл своєю поведінкою

Батько Меган Маркл подає в суд на доньку. Ніяк не заспокоїться