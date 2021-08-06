Принц Гаррі ледь не зірвав зйомку Меган Маркл своєю поведінкою

Герцог Сассекський невдало пожартував під час інтерв’ю дружини

Нещодавно принц Гаррі мало не зірвав важливі зйомки Меган Маркл, коли та вдома спілкувалася по відеозв’язку з акторкою Мелісою Маккарті. Про це пишуть західні ЗМІ.

Герцог Сассекський несподівано з’явився на вікном під час запису інтерв’ю. Принц Гаррі вирішив трошки подуркувати та почав жонглювати м’ячами. І Меган, і Меліса помітили, що витворяв королівський нащадок, але не розізлилися. Знаменитості посміялися з такої поведінки, а потім перервали інтерв’ю, після чого принц Гаррі вийшов з кадру. На монтажі інтерв’ю появу принца Гаррі вирішили не вирізати.

Нагадаємо, що зараз герцоги Сассекські працюють над створенням своєї бізнес-імперії в Сполучених Штатах.

Фото: Getty Images

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