Люцифер 6 сезон: дата виходу серіалу

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував вогняний постер завершального сезону серіалу «Люцифер» та назвав дату його виходу.

Шостий сезон «Люцифера» розповість, що трапилося після фінальної битви за владу між Люцифером та його братом Майклом. Після того, як Люцифер пожертвував собою, щоб повернути Хлою до життя, він став новим Богом. А тому на постері показали головних персонажів Люцифера Морнінгстар, детектива Хлою Деккер, детектива Дена Еспіносу, Мейзікін, Еллу Лопес, Аменодіїла та доктора Лінду Мартін.

Get ready to say goodbye. The final season of Lucifer premieres on Netflix September 10th. pic.twitter.com/sUUiAPqGEC

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) August 4, 2021