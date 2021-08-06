Люцифер 6 сезон: дата виходу серіалу

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував вогняний постер завершального сезону серіалу «Люцифер» та назвав дату його виходу.

Шостий сезон «Люцифера» розповість, що трапилося після фінальної битви за владу між Люцифером та його братом Майклом. Після того, як Люцифер пожертвував собою, щоб повернути Хлою до життя, він став новим Богом. А тому на постері показали головних персонажів Люцифера Морнінгстар, детектива Хлою Деккер, детектива Дена Еспіносу, Мейзікін, Еллу Лопес, Аменодіїла та доктора Лінду Мартін.

Get ready to say goodbye. The final season of Lucifer premieres on Netflix September 10th. pic.twitter.com/sUUiAPqGEC — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) August 4, 2021

Відомо, що завершальний сезон серіалу «Люцифер» буде складатися всього з 10 серій. Прем’єра 6 сезону «Люцифер» запланована на 10 вересня 2021 року.

Як називатимуться серії 6 сезону серіалу «Люцифер»:

1 серія – «Тут ніколи і нічого не змінюється» (Nothing Ever Changes Around Here);

2 серія – «Відра з багажем» (Buckets of Baggage);

3 серія – «Еге-ге-гей, щоб мене!» (Yabba Dabba Do Me!);

4 серія – «Пришити хвіст лиходієві» (Pin the Tail on the Baddie);

5 серія – «Вбивство Люцифера Морнінгстара» (The Murder of Lucifer Morningstar);

6 серія – «Набагато брудніше» (A Lot Dirtier Than That);

7 серія – «Мій найкращий друг» (My Best Friend);

8 серія – «Врятувати Диявола, врятувати світ» (Save the Devil, Save the World);

9 серія – «Прощавай, Люцифер!» (Goodbye, Lucifer);

10 серія – «Партнери до кінця» (Partners ‘Til the End).

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