Ірина Шейк роздягнулася для чуттєвої реклами (ФОТО)

Зірка показала прекрасну фігуру у новій зйомці

Відома супермодель Ірина Шейк оголилася у пікантній фотосесії для бренду Alo. Результатами своєї роботи знаменитість поділилася у своєму Instagram.

35-річна модель опублікувала фото, на яких позує топлес, прикриваючи груди. З одягу на дівчині – лише чорні стрінги.

Бренд Alo, у рекламі якого знімалася Ірина Шейк, спеціалізується на б’юті-продуктах і спортивному одязі. Це не перша співпраця зірки з брендом. Схоже, що цього разу супермодель рекламувала б’юті-продукти для шкіри. Адже, гладенька шкіра селебриті просто вражає своїм сяйвом.

Лише подивися на цю красуню!

Фото: Getty Images

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