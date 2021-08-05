Такою її ще не бачили: як Ірма Вітовська змінила імідж у фільмі «Смак свободи»

Талановита українська актриса склала компанію Ірині Кудашовій і Тетяні Малковій, а також Шефу «Пекельної кухні» (Новий канал) Алексу Якутову — вона зіграла Ольгу Франко в драматичній комедії

Ольга Франко — невістка відомого українського письменника Івана Франка. У 1929 році вона випустила книгу «Перша українська загально-практична кухня», яка моментально стала популярною, її буквально зачитували до дірок. Друге життя книзі дасть фільм «Смак свободи», який знімає компанія Ganza Film. А легендарну кулінарку зіграла одна з найзатребуваніших українських акторок, лауреатка багатьох акторських (і не тільки) премій Ірма Вітовська.

— Ми з режисером Олександром Березанем розглянули багато проб, але Ірма — саме та актриса, яка може додати комедію навіть у ті слова, де її немає. У нас дуже тонка грань — тема ніби легка, але ми хотіли дати глибокий меседж. І ось Ірма може зашити розуміння теми, глибину погляду. В її очах це все читається, вона розуміє, про що ця вся кухня, — розповіла сценаристка і креативна продюсерка фільму Олена Моренцова-Шулик. — Дуже класно, що вона розділяє з нами ідею, їй цікаво. Це відчувалося ще на пробах — Ірма відразу написала, що матеріал цікавий, і вона хоче спробувати. Так що у нас відбулася любов з усіх боків відразу.

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Тема кулінарії Ірмі дійсно не чужа, її дуже цікавить історія української кухні та її регіональне розмаїття.

— На зйомках фільму «Смак свободи» я відкрила для себе багато страв. Україна досить різна — наприклад, я вперше спробувала полтавські галушки вже будучи актрисою, років 10 тому. До цього не знала, що вони ось такі! І в кожному регіоні є секрети народної кухні, які передавалася з покоління в покоління, — зазначила Ірма Вітовська. — Ольга Франко писала про страви, які подавали в містах, на столи гетьманів і князів — це теж наша традиційна кухня! Це нагадування українцям про те, що у нас все було, у нас є велика європейська культура. Ми не йдемо в Європу, а повертаємося в неї.

Персонаж Ірми буде виділятися на тлі інших героїв, не в останню чергу завдяки ретельно підібраним образам.

— У нас сучасна історія, ми знімаємо сьогоднішній день. Ірма Вітовська — єдиний історичний персонаж. Ольга Франко — не консерватор, тому хотілося зробити історичний образ не нудним, яскравим і незабутнім, але при цьому лаконічним, — розповіла художниця по костюмах Ольга Дубровська Новому каналу. — Я взяла за основу моду 50-60 років минулого століття — хотілося піднести Ірму в такому образі, в якому вона ще не з’являлася на екранах.

До речі, Новий канал став генеральним медіапартнером «Смаку свободи», а це означає, що у 2022 році, на який заплановано вихід фільму, його можна буде побачити не тільки в кінотеатрах, а й ексклюзивно на Новому каналі!

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