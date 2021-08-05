Ріанна стала найбагатшою музиканткою у світі

Селебриті заробила статок не на музичній кар’єрі

Американська співачка Ріанна стала найбагатшою музиканткою світу. Про це офіційно повідомило видання Forbes, підрахувавши доходи знаменитості.

Як виявилося, на рахунку співачки зараз 1,7 мільярда доларів. Тепер за Рірі офіційно закріплений статус доларової мільярдерки. Але здобула вона його не завдяки своїй музиці.

Більшу частину свого статку Ріанна заробила завдяки своїй косметичній компанії Fenty Beauty. 50% акцій компанії належать виконавиці, а вартість фірми оцінюється в 1,4 мільярда доларів. Також, Ріанна має частку в 30% бренду нижньої білизни Savage x Fenty, яка коштує близько 270 мільйонів доларів.

Фото: Getty Images

Читай також:

Fenty Hair: Ріанна запустить бренд засобів для волоссям

Сексуальна Ріанна показала оголені пишні груди (ФОТО)