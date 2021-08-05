Прем’єра фільму «Після. Глава 3» відбудеться уже через декілька тижнів! Тесса і Хардін повернуться на великі екрани 2 вересня 2021 року. Все, що потрібно знати про картину «Після. Глава 3», — далі в матеріалі

Ажіотаж серед шанувальників популярної франшизи «Після» зростає у геометричній прогресії! Зовсім небагато часу залишається до прем’єри третьої частини молодіжної еротичної мелодрами з Джозефін Ленгфорд і Хіро Файнс Тіффіном у головних ролях. Уже 2 вересня кіномани зможуть насолодитися продовженням зворушливої ​​і неймовірно пристрасної історії кохання «правильної дівчинки» Тесси та хулігана Хардына. А оскільки третя і четверта частини франшизи знімалися паралельно, прем’єра наступного фільму не змусить себе довго чекати!

«Після. Глава 3»: офіційний трейлер

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Після. Глава 3»: зміни в акторському складі

У фільмі «Після. Глава 3» головні ролі зіграли Джозефін Ленгфорд (Тесса) і Хіро Файнс Тіффін (Хардін), яких ми полюбили нам ще в перших двох частинах франшизи. Однак виконавців декількох важливих персонажів у третій картині все ж таки довелося замінити.

Так, роль Лендона, зведеного брата Хардіна та близького друга Тесси, зіграє зірка «Моторошних пригод Сабріни» Чанс Пердомо. Раніше цього персонажа втілював красень Шейн Пол Макгі. Зірка «Справжньої крові» Стівен Мойер замінить Чарлі Вебера в ролі власника літературного агентства Крістіана Венса. Крім того, в фільмі «Після. Глава 3» не з’являться Сельма Блер (Керол, мама Тесси) та зірка «Щоденників вампіра» Кендіс Кінг (Кімберлі, начальниця Тесси та наречена Крістіана Венса). Їхні ролі, відповідно, виконають Міра Сорвіно та Аріель Кеббел.

«Після. Глава 3»: сюжет

Третя частина фільму «Після» розкриє непрості взаємини Хардана та Тесси з їхіми батьками. Сімейні таємниці, які з’ясують закохані про своїх близьких, поставлять під загрозу спільне майбутнє. Крім того, Тесса прийме, мабуть, найважливіше рішення у житті. І воно змінить усе…

Читай також:

Нереально стильний! Maneskin випустили кліп на I wanna be your slave

Фільми та мультфільми про навколишнє середовище: ТОП-10