Персонаж: прем'єра фільму з Раяном Рейнольдсом

Прем’єра фільму «Персонаж» із Раяном Рейнольдсом не за горами! Дата виходу та деталі сюжету комедійного бойовика від студії Twentieth Century Studios – в матеріалі

«Персонаж»: дата виходу фільму

Прем’єра комедійного бойовика «Персонаж» із Раяном Рейнольдсом у головній ролі в Україні відбудеться 12 серпня.

«Персонаж»: офіційний трейлер

«Персонаж»: сюжет фільму з Раяном Рейнольдсом

Хлопчина на ім’я Ґай (Раян Рейнольдс) працює касиром у великому банку. У його налагодженому житті не буває несподіванок. Одного дня його банк грабують 17 разів поспіль. Тоді Ґай розуміє, що все, що його оточує – це майстерно спланована кимось відеогра, у якій він другорядний персонаж. Віртуальний світ, у якому він живе, дає можливість гравцю робити що йому заманеться. Попри такі «вигідні» умови перебування у цьому світі, Ґай вирішує вирватися із гри. А заодно звільнити й увесь світ від перебування у примарній реальності.

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«Персонаж»: акторський склад

Головні ролі в фільмі «Персонаж» зіграли: Раян Рейнольдс (дилогія «Дедпул»), Тайка Вайтіті («Що ми робимо у тінях», «Кролик ДжоДжо»), Джоді Комер («Зоряні війни: Скайвокер. Сходження»), Джо Кірі (серіал «Дивні дива», «Гра Моллі»), Ліл Релл Говері («Пастка», «Хороші хлопці»), Уткарш Амбудкар.

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