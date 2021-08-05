Персонаж: прем'єра фільму з Раяном Рейнольдсом

Раян Рейнольдс рятує світ! Оголошена дата виходу комедійного бойовика «Персонаж»
Прем’єра фільму «Персонаж» із Раяном Рейнольдсом не за горами! Дата виходу та деталі сюжету комедійного бойовика від студії Twentieth Century Studios – в матеріалі
«Персонаж»: дата виходу фільму
Прем’єра комедійного бойовика «Персонаж» із Раяном Рейнольдсом у головній ролі в Україні відбудеться 12 серпня.
«Персонаж»: офіційний трейлер
«Персонаж»: сюжет фільму з Раяном Рейнольдсом
Хлопчина на ім’я Ґай (Раян Рейнольдс) працює касиром у великому банку. У його налагодженому житті не буває несподіванок. Одного дня його банк грабують 17 разів поспіль. Тоді Ґай розуміє, що все, що його оточує – це майстерно спланована кимось відеогра, у якій він другорядний персонаж. Віртуальний світ, у якому він живе, дає можливість гравцю робити що йому заманеться. Попри такі «вигідні» умови перебування у цьому світі, Ґай вирішує вирватися із гри. А заодно звільнити й увесь світ від перебування у примарній реальності.
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«Персонаж»: акторський склад
Головні ролі в фільмі «Персонаж» зіграли: Раян Рейнольдс (дилогія «Дедпул»), Тайка Вайтіті («Що ми робимо у тінях», «Кролик ДжоДжо»), Джоді Комер («Зоряні війни: Скайвокер. Сходження»), Джо Кірі (серіал «Дивні дива», «Гра Моллі»), Ліл Релл Говері («Пастка», «Хороші хлопці»), Уткарш Амбудкар.
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