Кендалл Дженнер можуть оштрафувати за непрофесіоналізм

Зірка просто не з’явилася на зйомці

На американську модель Кедалл Дженнер подали до суду за непрофесіоналізм. Італійський бренд Liu Jo звинуватив селебриті у порушенні модного контракту. Що ж трапилося?

Кендалл Дженнер повинна була взяти участь у двох зйомках бренду Liu Jo, за які їй мали виплатити 165 мільйона доларів та 20% плати за обслуговування. Перший фотосет відбувся у липні 2019 року і до лютого 2020 року компанія заплатила зірці1,35 мільйона доларів. А на другу зйомку, яка мала пройти в Лондоні в березні 2020 року, модель не змогла приїхати через пандемію коронавірусу та заборону перельотів. Тоді Кендалл Дженнер та бренд Liu Jo домовилися про перенесення фотосету на осінь, але без точної дати.

Компанія Liu Jo заявила, що Кендалл перестала відповідати їм, допоки бренд «не повідомив їй, що вважає це порушенням договору і, отже, договір був розірваний, згідно з документами». Представник компанії, яка представляє Кендалл, зазначив: «Цей позов необґрунтований. Керівництво від імені пані Кендалл Дженнер постійно пропонувало Liu Jo альтернативні дати і місця для виконання угоди, яку було відкладено через пандемію коронавірусу. Дженнер охоче запропонувала надати свої послуги, виконуючи зобов’язання».

Окрім того, виявилося, що після того перенесення Кендалл зйомки на жовтень, компанія дізналася, що модель «поїде в Італію у вересні 2020 року, щоб провести фотосесію для іншого дизайнера».

Через такі дії Кендалл Дженнер бренду Liu Jo довелося змінити всю концепцію рекламної кампанії весна-літо 2021. А це коштувало компанії великих витрат. Тому вони подали позов, щоб модель оштрафували на 1,8 мільйона доларів.

Фото: Getty Images

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