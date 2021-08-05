Це все він: дивитися офіційний трейлер

Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер фільму «Це все він».

«Попелюшка»: дивитися трейлер онлайн

Цей фільм є ремейком популярної романтичної комедії 1999 року «Це все вона». Нова кінокартина розповідає історію школярів з точки зору дівчинки-підлітка. Найпопулярнішу дівчину школи зрадив її знаменитий бофренд. І відео того, як вона його застукала, потрапило в мережу. Тепер їй потрібен новий хлопець, але ідеального знайти досить важко. Тому вона побилася об заклад з подружками, що зможе перетворити на короля випускного навіть аутсайдера. Але чи сподобається це хлопцю, коли він дізнається правду?

Головні ролі у фільмі виконали Еддісон Рей Істерлінг та Теннер Б’юкенен. Режисером комедії виступив Марк Вотерс. Сценарій написав автор оригінального фільму Р. Лі Флемінг.

Прем’єра фільму «Це все він» відбудеться 27 серпня на Netflix.

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