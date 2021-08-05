Деніел Редкліфф зізнався, що готовий знятися у продовженні «Гаррі Поттера»

Зірка культової франшизи дав надію фанам на своє повернення у поттеріану

Британський актор Деніел Редкліфф розповів, що готовий знятися у продовженні франшизи про Гаррі Поттера. Таку заяву селебриті зробив в ефірі подкасту Happy Sad Confused.

Виявилося, що Деніел Редкліфф хотів би взяти участь у римейку легендарного проєкту. Але лише за однієї умови, яка багатьом не сподобається. Актор не хотів би більше виконувати роль Гаррі Поттера. Він погодиться повернутися у поттеріану, якщо йому дістанеться роль антагоніста.

«Я хотів би зіграти Сіріуса Блека або Римуса Люпина. Це завжди були ті два персонажа, про які я думав, що вони класні», – пояснив Редкліфф.

Фото: Getty Images

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