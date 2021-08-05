Білл Гейтс вперше офіційно прокоментував своє розлучення

Знаменитість розповів, у яких стосунках перебуває з колишньою дружиною

У понеділок, 2 серпня, одна з найвідоміших пар світу мільярдер Білл Гейтс та його дружина Мелінда Гейтс офіційно оформили розлучення після 27 років у шлюбі. Скандалу під час процесу не було, але пара особливо не коментувала своє рішення. Але у нещодавньому інтерв’ю CNN Білл Гейтс вперше прокоментував своє розлучення. 65-річний засновник Microsoft не став розкривати причину розлучення з тепер вже колишньою дружиною Меліндою, але з теплотою відгукнувся про жінку.

«Мелінда – чудова людина. І те, що наше партнерство закінчилося, є причиною моєї великої особистої печалі. Але ми спілкуємося і працюємо в фонді, щоб наше партнерство продовжилося. Нам завжди подобалася наша спільна робота», – зазначив Білл Гейтс.

Нагадаємо, що Білл Гейтс та Мелінда Гейтс познайомилися під час роботи в компанії Microsoft. Пара одружилася 1994 року. У шлюбі народилося троє дітей.

Фото: Getty Images

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