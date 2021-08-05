Американська історія злочинів 3 сезон: дивитися офіційний тизер

Офіційна сторінка серіалу «Американська історія злочинів» у Twitter опублікувала тизер третього сезону проєкту.

«Американська історія злочинів» 3 сезон: дивитися тизер онлайн

Based on the true crisis. Impeachment: American Crime Story premieres September 7, only on FX. #ACSImpeachment pic.twitter.com/1FQUlz53CT — American Crime Story FX (@ACSFX) August 4, 2021

Новий сезон «Американської історії злочинів» отримав назву «Імпічмент». Він розповість історію секс-скандалу Білла Клінтона та стажистки Білого дому Моніки Левінскі, а також співробітниць Лінди Тріпп і Паули Джонсон. Через скандал вперше за сто років у 1998 році президенту США оголосили імпічмент. В основу сюжету лягла книгу Джеффрі Тубіна «Велика змова: реальна історія сексуального скандалу, який майже знищив президента».

Головні ролі виконали Біані Фельдштейн, Клайв Овен, Сара Полсон, Аннали Ешфорд і Еді Фалко. Режисером і сценаристом виступив Раян Мерфі.

Прем’єра 3 сезону серіалу «Американська історія злочинів» запланована на 7 вересня 2021 року.

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