Попелюшка: дивитися офіційний трейлер

Кіностудії Columbia Pictures і Sony Pictures представили трейлер фільму «Попелюшка».

«Попелюшка»: дивитися трейлер онлайн

Фільм створений на основі однойменної казки, але з сучасним підходом. Наприклад, Попелюшка мріє про кар’єру дизайнерки суконь, її вдягають не лише у сукні, а й в костюми, а хрещеною дівчини стає чоловік.

Головну роль Попелюшки зіграла співачка Каміла Кабельйо. Її мачуху зіграла Ідіна Мензел, чарівним принцом став Ніколас Галіцин, а у безгендерну хрещену-хрещеного перетворився Біллі Портер. Сценарасткою та режисеркою відповідала Кей Кеннон. У фільмі використані сучасні пісні.

Прем’єра фільму «Попелюшка» запланована на 3 вересня 2021 року на Amazon Prime.

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