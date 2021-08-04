Попелюшка: дивитися офіційний трейлер

Казка з сучасним підходом у трейлері фільму «Попелюшка» з Камілою Кабельйо та Біллі Портером
Кіностудії Columbia Pictures і Sony Pictures представили трейлер фільму «Попелюшка».
«Попелюшка»: дивитися трейлер онлайн
Фільм створений на основі однойменної казки, але з сучасним підходом. Наприклад, Попелюшка мріє про кар’єру дизайнерки суконь, її вдягають не лише у сукні, а й в костюми, а хрещеною дівчини стає чоловік.
Головну роль Попелюшки зіграла співачка Каміла Кабельйо. Її мачуху зіграла Ідіна Мензел, чарівним принцом став Ніколас Галіцин, а у безгендерну хрещену-хрещеного перетворився Біллі Портер. Сценарасткою та режисеркою відповідала Кей Кеннон. У фільмі використані сучасні пісні.
Прем’єра фільму «Попелюшка» запланована на 3 вересня 2021 року на Amazon Prime.
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