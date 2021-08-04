Перше золото України на Олімпійських іграх в Токіо 2020

Борець греко-римського стилю Жан Беленюк завоював перемогу на «Олімпіаді-2020», в фіналі пересиливши угорця Лерінца Віктора з рахунком 5: 1

Після своєї перемоги Жан Беленюк порадував фанів, станцювавши на майданчику традиційний український гопак.

Ще один український борець – Парвіз Насібов, який пройшов у фінал «Олімпіади-2020» в Токіо, завоював срібну медаль, поступившись у фінальному бою супернику – Мохаммаду Резе Гераю.

Також сьогодні представниця України в греко-римській боротьбі Ірина Коляденко завоювала перемогу і принесла в українську олімпійську “скарбничку” бронзову медаль!

Ще одну бронзу 4 серпня Україна приніс дует Марти Федіної і Анастасії Савчук в артистичному плаванні. Вітаємо наших спортсменів!

Нагадаємо, що на даний момент українські спортсмени завоювали на Олімпійських іграх 2020 одинадцять медалей: одну золоту, дві срібні та вісім бронзових. І Україна займає в рейтинговій таблиці Олімпіади 37 місце.

Фото: zhanbeleniuk

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