Настя Каменських показала молоду маму Потапа (ФОТО)

Зірка показала сімейний знімок підписникам

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, опублікувала нове фото з відпочинку у Хорватії. На ньому вона постала разом з чоловіком Потапом, своєю мамою Лідією Каменських та мамою Потапа – Людмилою Потапенко.

«Я выросла в очень доброй, заботливой, полноценной и полной любви семье! Семья для меня всегда будет стоять на первом месте❤️ А наши улыбки, путешествия и впечатления – самыми незабываемыми моментами в жизни! Сейчас будет очень стандартно написано, но цените, любите и оберегайте друг друга», – підписала фото співачка.

Варто відзначити, що це один з рідкісних знімків, на якому можна побачити саме маму Потапа. 63-річна жінка виглядає набагато молодше за свій вік. Просто приголомшливо!

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