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Настя Каменських показала молоду маму Потапа (ФОТО)

Настя Каменських показала молоду маму Потапа (ФОТО)

Зірка показала сімейний знімок підписникам

Українська співачка Настя Каменських, яка виступає під псевдонімом NK, опублікувала нове фото з відпочинку у Хорватії. На ньому вона постала разом з чоловіком Потапом, своєю мамою Лідією Каменських та мамою Потапа – Людмилою Потапенко.

«Я выросла в очень доброй, заботливой, полноценной и полной любви семье! Семья для меня всегда будет стоять на первом месте❤️ А наши улыбки, путешествия и впечатления – самыми незабываемыми моментами в жизни! Сейчас будет очень стандартно написано, но цените, любите и оберегайте друг друга», – підписала фото співачка.

Варто відзначити, що це один з рідкісних знімків, на якому можна побачити саме маму Потапа. 63-річна жінка виглядає набагато молодше за свій вік. Просто приголомшливо!

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