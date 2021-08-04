Танцюриста Наді Дорофєєвої побили: подробиці про інцидент і стан потерпілого

Співачка DOROFEEVA розповіла про самопочуття учасника свого колективу – 22-річного Євгена Гончаренко. Молодий хлопець став жертвою нападу біля нічного клубу в Голосіївському районі Києва. Інцидент стався вранці 1 серпня

Журналісти Нового каналу зв’язалися із менеджментом Наді Дорофєєвої, щоб дізнатися про стан потерпілого. За словами представниці артистки, усіма подробицями жорстокого побиття танцюриста, а також актуальною інформацією про його здоров’я вона ділиться на офіційній сторінці в Instagram.

Під час нападу Євгену Гончаренко завдали сильний удар по обличчю, у результаті чого він втратив свідомість. При падінні танцюрист забився головою об паркан і бруківку, що призвело до крововиливу в мозок. Потерпілого доставили в лікарню у важкому стані, йому зробили трепанацію черепа та ввели в медикаментозну кому.

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Українська преса з посиланням на Державне бюро розслідувань повідомляє, що Євгену Гончаренко діагностували важку закриту черепно-мозкову травму, забій головного мозку, лінійний перелом скроневої кістки та інші травми. Потерпілий перебуває у реанімації без права відвідування, лікарі уважно стежать за його станом. Хлопця почнуть виводить із коми, як тільки показники покращаться.

У соціальних мережах співачка Надя Дорофєєва висловила надію на швидке одужання учасника свого шоу-балету. Вона зазначила, що команда, друзі та близькі Жені тримають за нього кулаки, і закликала всіх небайдужих надсилати йому добрі думки й молитви.

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Пізніше подруга Євгенія Гончаренко Марія, отримавши згоду його батьків, відкрила в Мережі збір коштів. За її словами, на лікування хлопця уже витрачено близько 30 000 гривень. Оскільки танцюрист у важкому стані, а лікарі не озвучують ніяких прогнозів, неможливо передбачити, у скільки обійдеться його перебування в лікарні.

Якщо у вас є можливість і бажання надати фінансову підтримку сім’ї хороброго хлопця, який заступився за дівчину та опинився у реанімації, на Instagram-сторінці Марії є всі реквізити для переказу коштів. «Будь-яка ваша допомога дає надію на краще,– підкреслила в пості дівчина. – Тільки разом ми можемо подарувати людині шанс зберегти життя».

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Нагадаємо, завдяки відео з камери спостереження правоохоронним органам вдалося встановити особу чоловіка, який побив Євгена Гончаренко. Ним виявився 28-річний військовослужбовець, співробітник Управління державної охорони. За фактом побиття танцюриста проводиться розслідування. Нападник затриманий за статтею про нанесення умисних тяжких тілесних ушкодженнях, йому загрожує до восьми років тюремного ув’язнення.

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