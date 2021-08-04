Круїз у джунглях: прем'єра фільму та ексклюзивне інтерв'ю Двейна Джонсона

Зірка легендарної франшизи «Форсаж» Двейн Джонсон дав ексклюзивне інтерв’ю Новому каналу

Нещодавно в українському прокаті відбулася прем’єра нового пригодницького фільму «Круїз у джунглях» від студії Disney. Режисером виступив Жауме Колєт-Серра, всесвітню популярність якому принесла робота над культовим трилером «Будинок воскових фігур» 2005 року. Під час створення «Круїзу у джунглях» команда надихалася тематикою знаменитих парків «Діснейленд». В основі сюжету – наповнена захоплюючими пригодами експедиція у джунглях Амазонки за участю Двейна Джонсона, харизматичного капітана річкового човна, та Емілі Блант – відважної дослідниці дикої природи. Зірковий каст фільму доповнили неймовірні Едгар Рамірес, Джек Вайтхолл, Джессі Племонс і Пол Джаматті.

Двейн Джонсон та Емілі Блант у трейлері фільму «Круїз у джунглях». Дивимося!

У рамках прем’єри фільму «Круїз у джунглях» в Україні Новий канал разом із дистриб’ютором Kinomania підготував ексклюзивне інтерв’ю із Двейном Джонсоном, виконавцем однієї із головних ролей. Голлівудський актор поділився закадровим подробицями про зйомки картини та розповів, як студія Disney і акторка Емілі Блант здійснили його заповітну мрію.

– Що підштовхнуло вас знятися у цьому фільмі?

– Для мене було честю працювати над проектом «Круїз у джунглях» із Disney – найбільшою і, на мій погляд, найнадійнішою компанією у світі. Це була можливість зняти фільм, який, якщо все зробити правильно, буде цікавий для глядачів в усі часи.

Крім того, я відчував, що є щось круте й дуже важливе в тому, щоб віддати данину поваги легендарному Волту Діснею. У 1955 році, коли відкрився перший парк, атракціон «Круїз у джунглях» став одним із його дітищ. Мало хто знає, але саме Волт Дісней був шкіпером у першій такій поїздці. Він вклав у цю справу стільки часу, любові, турботи та пристрасті… І ось, через багато десятиліть, ми отримали можливість створити щось особливе в пам’ять про нього.

Мені пощастило працювати з неймовірним кастом і нашим чудовим режисером на ім’я Жауме Колєт-Серра. І я радий новій співпраці з Disney, адже нам вдалося зробити те, чого ніколи раніше не робили, – перетворити в фільм світове надбання, що обожнюють мільярди.

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– Що ви можете сказати про фільм? Як вважаєте, чи вдалося режисеру Жауме Колєт-Серра передати правильну атмосферу?

– «Круїз у джунглях» – це пригода: весела, чарівна, містична, небезпечна та неймовірно захоплююча. Картина вчить цінувати кожну мить, жити по-справжньому та дихати на повні груди. На прикладі головних героїв вона показує, як важливо з посмішкою долати перешкоди, не боятися виходити за рамки й не піддаватися тиску суспільства.

Наш режисер Жауме Колєт-Серра привніс в «Круїз у джунглях» унікальний і дуже особливий об’єктив. Йому вдалося створити щось чарівне! Було багато режисерів, які хотіли попрацювати над проектом. Але коли ми познайомилися і поспілкувалися з Жауме, зрозуміли – режисером повинен стати саме він. Ми були захоплені його пристрастю і унікальністю. Жауме Колєт-Серра – із блискучого світу іспанських режисерів. Такі, як він, здійснюють перевороти в кіноіндустрії і створюють видатні фільми на всі часи.

– Розкажіть про свого персонажа. Як глядач із ним знайомиться і які внутрішні трансформації його чекають?

– Мого героя звуть Френк, він веселий, часом чарівний, а часом – досить зловісний. Але всі його «стани» супроводжуються гумором! Френк – шкіпер на Амазонці, і він дуже пишається тим, що робить. По суті, його човен La Quila – як для Хана Соло «Тисячолітній сокіл»… Це його дитя. Так, човен може виглядати застарілим, виглядати як шматок барахла, але для Френка не існує красивішого явища в світі, ніж його La Quila, що йде по морю. У цьому весь він. По ходу фільму мій персонаж відкривається із несподіваного боку. Коли він зустрічає Лілі – амбітну, хоробру, веселу та красиву дослідницю, його світогляд перевертається із ніг на голову. І він розуміє, наскільки прекрасним може бути життя.

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– До речі, про персонажа Лілі. Її зіграла чарівна Емілі Блант. Які враження у вас залишилися від спільних зйомок?

– Я був великим шанувальником Емілі Блант ще до того, як ми почали працювати разом. Мені подобаються її роботи і акторська гра. Перший фільм, у якому я побачив Емілі, – «Диявол носить Prada». Я був у захваті від того, як вона трималася в кадрі та привертала до себе увагу, навіть коли не вимовляла реплік. Коли стало відомо, що Емілі зіграє у «Круїзі у джунглях», неймовірно зрадів!

З Емілі Блант у мене пов’язана одна історія, яка дуже близька та дорога моєму серцю. Я вже розповідав її Емілі, тепер хочу поділитися із вами. Коли я вперше потрапив у Голлівуд, діяв із натхнення, без підготовки. Сподівався зробити кар’єру актора, але не розумів, що для цього потрібно. Багато років я жив у Флориді, і часто їздив із сім’єю у Disneyland. Я буквально виріс у цьому тематичному парку! Тому, коли я дивився першу частину «Піратів Карибського моря», нереально надихнувся. У мене з’явилася мрія знятися одного разу в фільмі, заснованому на улюбленому диснеївському атракціоні «Круїз у джунглях». Це було близько 20 років тому, і я часто замислювався, хто міг би стати моїм партнером по кадру. Але оскільки моя мрія на той момент здавалася божевільною і нездійсненною, я на час її відклав.

І ось, через багато років, я отримав можливість реалізувати заповітне бажання! Коли мені запропонували роль у фільмі «Круїз у джунглях», я відразу сказав президенту з виробництва Disney Шону Бейлі, що Емілі Блант – ідеальна кандидатура на роль моєї партнерки. В результаті її затвердили. Я вдячний Всесвіту за те, що саме з Емілі мені довелося вирушити в захоплюючу подорож під назвою «Круїз у джунглях».

До того ж, гра Емілі Блант – це щось особливе. Не дарма її талант відзначено багатьма престижними преміями та нагородами. Вона привносить родзинку в кожного свого персонажа та детально опрацьовує образ – від міміки до інтонацій. Емілі – одна з найбільш різнопланових і талановитих акторок світу!

– З Емілі все зрозуміло. А як вам працювалося із Джеком Вайтхоллом у ролі МакГрегора?

– Джек Вайтхолл – актор із неймовірним талантом, і при цьому він дуже кумедний. В образі МакГрегора повинна була бути людина, у якої є душевне тепло та доброта. Джек ідеально підходив для цієї ролі, і для нас честь бачити його в наших рядах. Він чудово впорався із роллю в «Круїзі у джунглях». Що важливіше, він дійсно хороший хлопець. Він дуже класний!

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– У фільмі ми бачимо чимало трюків у вашому виконанні. Як проходили тренування?

– Тренування трюків для «Круїзу у джунглях» завжди приносили масу задоволення, адже більшість акторів хотіли та були готові виконувати їх особисто. Звичайно, виконання небезпечних трюків не зробить вас більш крутим і затребуваним актором. І завжди в пріоритеті має бути здоров’я і власне життя. Я виконую всі свої трюки самостійно, тому що я суперкрутий… Жартую! Насправді, у мене є декілька дублерів, з їхньою допомогою я виглядаю потужно. Але завжди приємно, коли актори хочуть проявити себе! І, звичайно ж, Емілі була «голодною» до роботи. Вона дуже крута жінка!

І мені, і Емілі за всю кар’єру довелося виконати чимало трюків: ми знімалися у сценах з рукопашним боєм, використанням зброї та багатьом іншим. «Круїз у джунглях» відрізняється від тих проектів, з якими ми працювали раніше, – це масштабна, епічна, стрімка пригода. На екрані всі трюки здаються божевільними, неймовірно небезпечними та захоплюючими дух, але на ділі зйомки подібних сцен проходили дуже весело. Кожна з них була схожа на міні-пригоду!

– Яке враження, на вашу думку, залишить у глядачів цей фільм?

– Дуже сподіваюся, що вони прекрасно проведуть час за переглядом «Круїзу у джунглях». Думаю, фільм багатьом припаде до душі та залишиться у пам’яті на довгі роки. Коли подібні картини знімаються якісно та зі смаком, враження від перегляду «вбудовуються» у ДНК і викликають приємну ностальгію. І повірте, Disney вміє знімати подібне кіно!

«Круїз у джунглях»: офіційний трейлер фільму

Автор: Олеся Бобрик