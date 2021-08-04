Королева Єлизавети II потролила туристів, які не впізнали її

Монархиня вирішила пожартувати з мандрівниками

Про хороше почуття гумору королеви Єлизавети ІІ ходить багато чуток. І ось нещодавно відкрилася чергова історія про те, як правителька Великобританії зуміла «розвести» туристів, які її не впізнали.

Екс-офіцер охорони Єлизавети II Річард Гріффін розповів виданню The Times випадок з часів своєї служби у монархині. Він пригадав, як одного дня під час прогулянки королівською резиденцією в шотландському Балморалі американським туристам пощастило зустріти саму Єлизавету ІІ. Щоправда, мандрівники не зрозуміли, що то була вона. Група іноземців запитали королеву, чи не живе вона в цьому районі. Єлизавета сказала, що її будинок неподалік. А потім туристи поцікавилися, чи бачила вона королеву. І тут Її Величність не втрималася від жарту.

«Ні, але цей офіцер зустрічав», – відповіла королева і вказала на свого охоронця.

Туристи не зрозуміли, що то був жарт, бо так і не впізнали королеву Єлизавету ІІ.

Фото: Getty Images

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