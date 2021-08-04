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Forbes назвав найбагатшу акторку 2021 року

Forbes назвав найбагатшу акторку 2021 року

Заробити найбільший статок зірці вдалося всього за день

Престижне видання Forbes назвало найбагатшу акторку 2021 року. Нею стала Різ Візерспун. І свій статок за 2021 рік дівчина сколотила не за рахунок численних ролей у кіно, а через свою продюсерську діяльність.

Днями голлівудська акторка Різ Візерспун продала  свою компанію Hello Sunshine, яка випустила такі популярні серіали, як «Велика, маленька брехня», «І всюди тліють пожежі» і «Ранкове шоу». Відповідно до договору, зірка отримала 900 мільйонів доларів. Це в момент зробило її найбагатшою акторкою 2021 року.

Фото: Getty Images

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