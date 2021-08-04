Forbes назвав найбагатшу акторку 2021 року

Заробити найбільший статок зірці вдалося всього за день

Престижне видання Forbes назвало найбагатшу акторку 2021 року. Нею стала Різ Візерспун. І свій статок за 2021 рік дівчина сколотила не за рахунок численних ролей у кіно, а через свою продюсерську діяльність.

Днями голлівудська акторка Різ Візерспун продала свою компанію Hello Sunshine, яка випустила такі популярні серіали, як «Велика, маленька брехня», «І всюди тліють пожежі» і «Ранкове шоу». Відповідно до договору, зірка отримала 900 мільйонів доларів. Це в момент зробило її найбагатшою акторкою 2021 року.

Фото: Getty Images

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