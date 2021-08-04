Джордж Клуні прокоментував чутки про вагітність своєї дружини Амаль

Селебриті розібралися з плітками у медіа

Нещодавно у мережі з’явилася інформація про те, що голлівудський актор Джордж Клуні та його дружина Амаль чекають на поповнення у родині. Це була приголомшлива новина, заважаючи на те, що актору вже 60 років, а його обраниці – 43.

Близькі до пари джерела повідомляли, що Амаль перебуває на першому триместрі вагітності. Тоді ж повідомлялося, що подружжя чекає на двійню.

Мовчати Джордж та Амаль Клуні не стали, а тому вирішили припинити усі плітки. Їхні представники прокоментували чутки про вагітність Амаль виданню Mirror.

«Історії про те, що Амаль Клуні вагітна, не відповідають дійсності», – коротко прояснив ситуацію представник пари.

Нагадаємо, що Джордж та Амаль Клуні одружилися у 2015 році через рік після початку стосунків. Вони разом виховують близнюків Еллі та Олександра.

Фото: Getty Images

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