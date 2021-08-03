Віра Брежнєва – Розовый дым: дивитися онлайн прем'єру кліпу

Зйомки нового кліпу Віри Брежнєвої «Розовый дым» тривали у Києві два дні, режисером відео став Алан Бадоєв.

Багаторівневі декорації, складні механічні конструкції та команда понад 50 осіб: масштаби на майданчику не поступалися зйомкам повнометражного кіно, завдяки чому вийшов короткометражний міні-фільм.

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Співачці довелося танцювати на барній стійці, зніматися на складному пристрої у підвішеному стані, перемикатися зі зйомки у спеку на зйомку з льодом. Але, головне – перевтілитися в героїню драматичного сюжету, яка переживає зраду.

Дія історії починається в нічному клубі, куди щаслива пара прийшла відпочити та розвіятися … Але основний сюжет розгортається саме в уяві головної героїні.

– Я розумію, що багатьом хочеться дізнатися більше про моє особисте життя. Посмакувати подробиці, приміряти на себе. Але на даний момент все, що хто-небудь про нього знає, це чутки, припущення і здогадки, – говорить Віра Брежнєва. – Чи є відображення мого життя в цьому відео, знаю тільки я …

Режисер відео Алан Бадоєв, який крім інших знімав і перший сольний кліп Віри Брежнєвої, зазначив акторську гру співачки:

– Ми з Вірою досить давно працюємо разом, довіряємо один одному й отримуємо задоволення від роботи. У нас є дуже цінне відчуття партнерства на майданчику. Іноді режисерові нелегко працювати з актором, який його не розуміє або не довіряє йому, як і акторові з режисером. У нас такої проблеми з Вірою немає. У Віри є вже досить великий акторський бекграунд, і тут нам це дуже згодилося. Віра відмінно впоралася із завданням.

Над образами співачки працював відомий український дизайнер, засновник бренду FROLOV – Іван Фролов. Його сукня для Віри з ланцюжків із камінням важила понад п’ять кілограмів.

За задумом авторів ідеї, Віри Брежнєвої та продюсера Костянтина Меладзе, фінал відео непередбачуваний до самого кінця. Чи буде Happy end?, – на це питання відповість сам глядач.