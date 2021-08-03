Тед Банді Американський бугімен: дивитися офіційний трейлер

Кіностудія Voltage Pictures представила трейлер трилера «Тед Банді: Американський бугімен».

«Тед Банді: Американський бугімен»: дивитися трейлер онлайн

Фільм розповідає історію, засновану на реальних подіях, про одного з найвідоміших серійних вбивць США Теда Банді. У стрічці покажуть, як Тед Банді занходив жертв та що з ними робив. Поліція буде намагатися зловити злочинця, який не збирається зупинятися.

Головну роль зіграв Чад Майкл Мюррей. Також у фільмі заграли Лін Шей, Холланд Роден і Грір Греммер. Режисером і сценаристом трилера виступив Деніел Фаррандс.

Прем’єра фільму «Тед Банді: Американський бугімен» запланована на середину серпня.

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