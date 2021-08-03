MELOVIN розповів про свою бісексуальність: Невже це відбувається зі мною

Нещодавно співак здійснив камінг-аут на сцені фестивалю Atlas Weekend

У своєму Instagram хлопець написав величезний відвертий пост про те, як усвідомив свою бісексуальність. Зрозумів він це дуже давно, у 13 років. Під час переписки з хлопцем в одній з соцмереж, MELOVIN відчув до нього теж саме, що і до своєї однокласниці, яка на той час подобалась хлопцю. Співак пише, що не знав, що так буває і думав чи це норма – відчувати метелики в животі не тільки до протилежної статі. Тим часом на уроках з етики в школі засуджували представників ЛГБТ-спільноти і хлопець зачинявся у собі. Починав боятись зізнатись та соромився себе.

MELOVIN пише, що стати частиною ЛГБТ-спільноти – не вибір людини, не хайп, не, тому що модно, це її природа. Співак акцентує увагу, що в його дитинстві не обговорювали цю тему так активно, що вона не була на поверхні, тому його орієнтація – не вплив суспільства чи фільмів.

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Також хлопець розповів, що виховувався в повній родині, маминим синочком не був, більше часу проводив з батьком та ріс у любові. І «Яжематерям» радить краще виховувати своїх дітей, а не витрачати час на з’ясування норма/не норма. Співак впевнений, що від того, що дитина побачить, як цілуються два хлопця чи дві дівчини – такою ж не стане.

– Бути гомофобом в 21 столітті – ганьба. Ображати, переслідувати, бажати смерті. Це однак ні******ки не варіант норми. Життя занадто коротке, щоб витрачати його на «ой, а що ж скажуть інші», «а, що ж інші подумають», – написав MELOVIN.

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MELOVIN поцілувався з хлопцем на сцені Atlas Weekend 2021 (Фото та відео)

Фото – melovin_official

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