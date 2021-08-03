Кріс Еванс відреагував на те, що Lizzo вагітна від нього

Знаменитість позитивно сприйняв новини від артистки

Мабуть, ні для кого вже не секрет, що американська співачка Lizzo просто обожнює актора Кріса Еванса. Вона часто постить в TikTok різні відео про нього, щоразу наголошуючи на своїй захопленості. І дівчину можна зрозуміти, адже кому не подобається Кріс Еванс.

Але нещодавно Lizzo несподівано заявила, що вагітна від свого кумира Кріса Еванса. В одному з відео вона сказала, що її великий живіт – це не зайві кілограми. Мовляв, зірка вагітна від Кріса Еванса. І зірка Marvel вже не зміг залишити без уваги свою прихильницю.

Кріс Еванс написав Lizzo у приватні повідомлення в Instagram, поздоровивши з майбутнім поповненням.

«Вітання! Тільки що почув про наш маленький згусток радості, моя мама буде така щаслива, лол», – відреагував актор.

@lizzo OMG YALL— HE SAW THE BABY BUMP! WE DID IT! NOW YALL GOTTA NAME LIL MERICA!!!!! WHAT YALL BOUTA NAME MY BABY ?! ???????????????? ♬ original sound – lizzo

Звичайно, що все це лише жарт. Але варто відзначити хороше почуття гумору Кріса Еванса. Адже не кожен зміг би посміятися з ситуації.

Фото: Getty Images

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