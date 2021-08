Офіційна дата прем'єри серіалу Володар перснів від Amazon

На глядачів чекає захоплюючий серіал за мотивами творів Джона Толкіна

Прем’єра серіалу відбудеться 2-го вересня 2022 року. Дія серіалу відбувається в Другу епоху Середзем’я, за тисячі років до подій, описаних в романах Толкієна «Хоббіт, або Туди і назад» і «Володар перснів». Сюжет розповідатиме про ранні роки Арагорна та першу перемогу над Сауроном.

Тим часом, у твіттері проекту опублікували перший кадр із серіалу і це не просто так. Зйомки першого сезону офіційно завершили! Проходили вони у надзвичайно гарній Новій Зеландії.

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA

— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021