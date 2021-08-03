Офіційна дата прем'єри серіалу Володар перснів від Amazon

На глядачів чекає захоплюючий серіал за мотивами творів Джона Толкіна

Прем’єра серіалу відбудеться 2-го вересня 2022 року. Дія серіалу відбувається в Другу епоху Середзем’я, за тисячі років до подій, описаних в романах Толкієна «Хоббіт, або Туди і назад» і «Володар перснів». Сюжет розповідатиме про ранні роки Арагорна та першу перемогу над Сауроном.

Тим часом, у твіттері проекту опублікували перший кадр із серіалу і це не просто так. Зйомки першого сезону офіційно завершили! Проходили вони у надзвичайно гарній Новій Зеландії.

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021

З урахуванням всіх вимушених зупинок, на зйомки пішло майже два роки, і майже 500 млн доларів бюджету. Це робить його найдорожчим проектом у світі. Ці гроші витратили на масштабні кінематографічні епізоди, з яких, як кажуть, почнеться перший сезон. Пишуть, що кожна серія буде схожа на повноцінний блокбастер.

Тепер ми з вами знаємо, на який серіал з нетерпінням очікувати наступного року.

Фото – Getty Images

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