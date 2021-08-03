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Як золота цукерочка: Кайлі Дженнер показала себе топлес (ФОТО)

Кайлі Дженнер показала себе топлес (ФОТО)

Американська бізнесвумен Кайлі Дженнер влаштувала розкішну фотосесію до свого дня народження, яке відбудеться вже 10 серпня. Результатами сміливої зйомки селебриті поділилася у своєму Instagram.

Кайлі Дженнер опублікувала фото, на якому позує топлес, прикривши груди руками. Її тіло прикрашає спеціальна золота фарба. Так дівчина вирішила проанонсувати свою майбутню святкову колекцію макіяжу. Як і вечірка до дня народження селебриті, колекція мейку буде присвячена темі 24-каратного золота. Кайлі саме виповниться 24 роки.

Просто погляньте на цю золоту цукерочку!

Фото: Getty Images

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