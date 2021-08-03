Кайлі Дженнер показала себе топлес (ФОТО)

Американська бізнесвумен Кайлі Дженнер влаштувала розкішну фотосесію до свого дня народження, яке відбудеться вже 10 серпня. Результатами сміливої зйомки селебриті поділилася у своєму Instagram.

Кайлі Дженнер опублікувала фото, на якому позує топлес, прикривши груди руками. Її тіло прикрашає спеціальна золота фарба. Так дівчина вирішила проанонсувати свою майбутню святкову колекцію макіяжу. Як і вечірка до дня народження селебриті, колекція мейку буде присвячена темі 24-каратного золота. Кайлі саме виповниться 24 роки.

Просто погляньте на цю золоту цукерочку!

Фото: Getty Images

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