Чого чекати від фільму Час

29 липня в прокат вийшов новий містичний трилер «Час» від режисера фільмів «Спліт», «Шосте почуття» і «Скло» М. Найта Шьямалана.

За сюжетом, сім’я вирушає на віддалений тропічний острів, щоб відпочити і прекрасно провести час разом. Зовсім скоро вони розуміють, що за кілька годин перебування на пляжі вони постаріли на десятки років. Тепер все їхнє життя – лише питання часу …

Опинившись на острові, герої розуміють, що втратили зв’язок з навколишнім світом: телефони більше не працюють, знайти шлях назад неможливо, а їх діти старіють у них на очах. Одна година перебування на віддаленому острові дорівнює двом рокам життя, через що 50 років зводяться до одного дня. Кожна спроба втечі закінчується провалом, тому герої повинні вирішити, як вони хочуть провести залишок часу: в суцільний боротьбі або змиритися і більше не втрачати дорогоцінні хвилини?

«Працюючи над фільмом, я намагався створити відчуття справжнього жаху … Коли протягом довгого часу ви намагаєтеся зрозуміти, що відбувається навколо, але так і не знаходите правильної відповіді. І тільки поступово, крок за кроком ви приходите до розв’язки», – розповів режисер.

Зйомки фільму проходили в одній локації, і пошук відповідного місця стали найважливішим завданням для команди сценаристів. Після тривалих пошуків вибір був зроблений на користь Домініканської Республіки. М. Найт Шьямалан і його партнери досліджували безліч місць, перш ніж їм вдалося знайти пляж Плайя-Ель-Вальє, де відбувався весь процес роботи.

«Завдяки зйомкам в подібних умовах у героїв виникає відчуття загрози і якоїсь відстороненості від світу. Ви бачите, як вони панікують, намагаються вибратися, але не можуть знайти потрібний вихід. Поступово не тільки у героїв, а й у глядачів виникає непереборна клаустрофобія. Місце, яке раніше здавалося раєм, перетворюється на справжнє пекло. Вода, яка так приваблювала, несе в собі смерть. Цей повільний перехід від спокою до оглушливі жаху був нашою головною метою», – поділився Шьямалан.

Над фільмом «Час» режисер працював разом зі своєю дочкою Ішаною Шьямалан, яка була режисером другого блоку. Друга дочка Шьямалана Салек – американська співачка і авторка пісень в стилі R&B, яка в цьому році випускає свій дебютний альбом, написала пісню для фільму, яку спочатку виконала Алекса Суїнтон в ролі Меддокс Капи, а потім Томасіна Маккензі.

Дивіться фільм «Час» з 29 липня в усіх кінотеатрах!

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