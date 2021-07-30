Ребел Вілсон зізналася, для чого скинула 30 кг

Зірка розбирається у питаннях фертильності

Голлівудська акторка Ребел Вілсон розсекретила справжню причину свого колосального схуднення. За час пандемії 41-річна селебриті позбулася більше 30 кілограмів за допомогою спорту та правильно харчування. А все заради того, щоб стати мамою. Про це зірка розповіла у прямому ефірі в Instagram.

«Коли я розбиралася в питаннях фертильності, лікар сказав: «Що ж, у вас було б набагато більше шансів, якби ви були здорові». Насправді мене це трохи образило. Я завжди думала, що хоча я і велика, але у всякому разі здорова. Ось з чого все почалося: якщо я схудну, це дасть мені більше шансів на отримання яйцеклітин кращої якості і заморозити їх для майбутньої вагітності», – зізналася акторка.

Своїм прикладом Ребел Вілсон доводить, що можливо усе, головне – мати правильну мету.

Фото: Getty Images

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