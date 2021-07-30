Потап розповів, чи існують табу у контракті для артистів, яких він продюсує

Зірка розсекретив, чи має договір з Mozgi Entertainment

Український репер та продюсер Потап є засновником компанії Mozgi Entertainment, яка займається просуванням вітчизняних артистів. Зрозуміло, що кожен співак, який співпрацює з ним має певний контракт. Умови кожного договору різняться, але чи є у них заборони для артистів? Про це Потапа зміг розпитати Слава Дьомін під час останнього інтерв’ю з продюсером.

«Я не дуже заглиблююсь в ці подробиці. У нас є юрист і є контракти, в які не вникаю. Особисто у мене немає контракту, адже я засновник компанії. Хіба що можуть бути між собою якісь домовленості», – інтригуюче відповів Потап.

Фактично, Потап підтвердив, що усі обговорення проводяться з артистами в усній формі. Юридично вони теж повинні фіксуватися, але проговорювати все потрібно особисто.

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