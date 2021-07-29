Українські артисти поділилися своїми «місцями сили» в Україні: Топ улюблених місць музикантів

В Україні безліч красивих локацій, де можна не тільки відпочити, а й знайти натхнення. Учасники Atlas Weekend в Буковелі – музиканти «Скрябін», БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, O.Torvald та інших українських гуртів розповіли, які місця в Україні мають для них особливе значення

Для музикантів групи «Скрябін» «місцем сили» стали скелі в Херсонській області:

– Думаю, крім того, що ми вважаємо місцем сили будь-яке місце, де люди щасливі :), для групи «Скрябін», однією з таких локацій є Станіславські скелі, де ми знімали кліп на пісню «Місця щасливих людей».

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Музиканти колективу БЕZ ОБМЕЖЕНЬ зізналися в любові Закарпаттю:

– Рідна стихія групи БЕZ ОБМЕЖЕНЬ – це Карпати. Це місце хлопцям дуже близьке з багатьох причин, але найважливіше – БЕZ ОБМЕЖЕНЬ зібралися в місті Мукачево на Закарпатті. У фронтмена, Сергія Танчінца, є навіть тату пов’язано з Карпатами, адже йому ця стихія дуже близька. Виступ в Карпатах на фестивалі Atlas Weekend. Буковель був для БЕZ ОБМЕЖЕНЬ не тільки шаленим зарядом енергії, а й великою порцією натхненням в місці сили.

Душею відпочивають в Карпатах і музиканти KARNA:

– Ключове місце сили гурту – це Карпати. Це очевидно, без гір не було б гуцулів і гуцул-металу. Але в самих Карпатах є багато унікальних місць, наприклад, Свидовець. Це гірський масив де ми знімали кліп «Маленька». Гарний маршрут з вершинами Близниця, Догяска, Стіг. Цей регіон поступається за популярністю Чорногорі, але добре відомий бувалим мандрівникам і фрірайдерам. Якщо говорити не про Карпатах, то варто виділити ще Сатанів, – відзначили музиканти KARNA.

Барабанщик української рок-групи SINOPTIK, Руслан Бабаєв і бас-гітарист Олександр Савін за натхненням теж приїжджають в гори:

– Для мене місця сили – це, в першу чергу, літні гори, – поділився Руслан. – Карпати, Альпи… Гори – вони величні. Знаходячись серед них, відчуваєш вантаж спадщини минулих років, там відчуваєш себе мааааленькой частинкою цього величезного світу. Свіже повітря, чисті та стрімкі потоки гірських річок, шум природи – все це начебто возз’єднує тебе з Природою і дозволяє розчинитися в цьому всьому до останньої частинки. Ніде так не надихаюся, як в горах.

– Було у мене місце сили на малій батьківщині в Луганську. І як не дивно, це була височина далеко від міста. Тиша, спокій і тільки думки про музику. Зараз місце сили – шматочок природи без міського шуму і соціальних мереж. Карпати якраз таке місце! – розповів Олександр.

А ось вокаліст SINOPTIK, Дмитро Афанасьєв-Гладких вважає за краще гір сонячне узбережжя:

– Практично будь-яке місце, де є море або океан, стає для мене місцем сили, де я можу підзарядитися, – зізнався музикант.

Знаходить своє натхнення на березі моря і фронтмен гурту O.Torvald:

– Моє місце сили – це Одеса, в районі Фонтанки, – розповів Новому каналу Женя Галич. – Особливо ранньою весною, коли хвилі розбиваються об піщані обриви, викидаючи на берег десятки метрів піни. І тобі дуже холодно, твоє тіло хоче втікти, але все всередині просить залишитися. Відчуваєш себе живим.

Для багатьох артистів натхненням стало вже сам виступ на Atlas Weekend в Карпатах:

– Ради, що Atlas Weekend тепер і в Буковелі. Фестиваль має можливість збирати ще більше поціновувачів музики на Заході, в серці українських гір. Вдячні глядачам за їх неймовірну зустріч, енергетику й емоції. Ми обов’язково повернемося з концертами в Буковель, – поділилися враженнями після концерту TVORCHI.

Ви ще встигнете потрапити на Atlas Weekend в Буковелі! Слідкуйте за новинами на офіційній сторінці фестивалю і бронюйте квитки заздалегідь: це відмінна можливість відпочити в Карпатах, надихнутися красотами гірської природи і послухати улюблені хіти українських груп open air.