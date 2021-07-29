Щенячий патруль у кіно: дата виходу та зірковий дубляж

Культова анімаційна пригода вривається на великі екрани! Цього разу Райдер та загін відважних щенят відправляються в Бухту Пригод, щоб завадити їхньому головному противнику — грізному меру Гамдінґеру – наробити там безладу. Озброївшись новими та сучасними ґаджетами, вони вирушать у захопливу і яскраву мандрівку, якої ще не було в світі Щенячого патруля!

Анімаційний серіал дебютував на телеканалі Nickelodeon ще в 2013 році та моментально завоював популярність серед мільйонів глядачів по всьому світу. Сьогодні «Щенячий патруль» транслюється у 160 країнах, а до числа його поціновувачів входять прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, співак Джастін Тімберлейк, американський комік Джиммі Фелон, а також телеведучий Джиммі Кіммел, актор Декс Шепард та зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян.

«Щенячий патруль у кіно»: офіційний трейлер культової анімації

В українському дубляжі разом з улюбленими героями у нову подорож вирушає фантастична команда зірок, серед яких: Євген Гашенко і Олександр Бережок («Дизель Студіо»), Єгор Гордєєв, Олександра Пустовіт, а також Вероніка Лук’яненко.

У грізного Рубена та харизматичного Буча перевтілилися талановиті коміки та учасники найуспішнішого гумористичного проекту країни «Дизель шоу» – Олександр Бережок та Євген Гашенко! Артисти захоплено діляться емоціями від досвіду дубляжу.

– Олександр дублює Рубена, а моїм голосом заговорить Буч! – прокоментував Євген. – Наші герої постійно взаємодіють між собою, щось вирішують, сваряться, сперечаються, миряться Але при цьому вони неймовірно комічний та крутий дует! На них неможна дивитися без посмішки і їх неможливо не полюбити!

Вдруге в дубляжі анімації власні сили спробувала успішна бізнес-вумен та інфлуенсер Олександра Пустовіт! Вона з легкістю входить в образ, налаштовується на роботу – і ось, Олександра вже частина фантастичної історії про пригоди Щенячого патруля.

– Дуже круто приєднатися до команди дубляжу настільки милої та популярної в усьому світі історії, – зізналася Олександра. – Моя героїня Делорес надзвичайно бойова та зухвала дівчинка. Вона ніколи не підлаштовується під інших, знає собі ціну і нізащо не стане зайвий раз бруднити лапки. І хоча ми в багатьох моментах різні, все ж мені дуже імпонують в ній деякі риси. Тому я вже з нетерпінням чекаю на прем’єру, щоб нарешті почути Делорес у власному виконанні!

Допитливого та спраглого до правди телерепортера Марті Викривача дублював телеведучий та продюсер денного шоу «Твій день» – Єгор Гордєєв.

– Як на мене, мій герой – це спільний образ всіх шалених новинарів, які завжди готові докопатися до істини та вивернути всю правду назовні. Він трошки гордовитий, але справедливий. Марті – чувак, який знає собі ціну. Він – номер один після мера міста Пригод, і завжди має бути на висоті. Та жага, з якою він підходить до своєї роботи надихає, – поділився Єгор. – Взагалі дубляж для мене тільки вдруге в житті відбувається. І це досвід, котрий ні з чим не зрівняти. З одного боку я перевтілююсь в свого героя тільки голосом, а з іншого – працює все тіло: рухаєшся з героєм в унісон, передаєш його жести, міміку та інтонації. Це важка і кропітка робота, проте задоволення неймовірне.

Професійна акторка та блогерка Вероніка Лук’яненко здублювала Ліберті – довгошерсту мініатюрну таксу, яка виросла серед вулиць Бухти Пригод.

– Обожнюю Ліберті за її неймовірний оптимізм та впевненість, – зазначила акторка. – Для мене вона – одна з найдобріших героїнь анімації, яка завжди помічає лише хороше в людях. А ще Ліберті дуже любить своє місто, тому понад усе прагне захистити його від новоспеченого мера Гамдінґера. З нею нас об’єднує чимало спільних рис: як і я, вона так само життєрадісна та активна. Скажу чесно, я дуже люблю дубляж анімацій і завжди щиро радію кожному новому проекту.

Дивіться «Щенячий патруль у кіно» з 12 серпня!