Ріанна збирається представити власний парфум. Зустрічай новинку від Fenty

Зірка розширює свою б’юті-лінійку

Любиш косметику від барбадоської співачки Ріанни? Тоді маємо для тебе прекрасну новину. Ріанна заявила, що збирається випустити власний парфум! Про це дівчина повідомила у своєму Instagram.

Ріанна опублікувала пост з двома чорно-білими фото та підписала їх так: «Скоро буде #FENTYPARFUM». Схоже, що закриття бренду одягу співачки Fenty не погасило її запал, а навпаки, підштовхнуло до нових ідей.

Американські медіа вважають майбутній вихід парфуму від Ріанни історичною подією. Адже на глобальному б’юті-ринку поки відсутні парфуми, створені афроамериканцями.

Фото: Getty Images

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