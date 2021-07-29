Ріанна збирається представити власний парфум. Зустрічай новинку від Fenty
Зірка розширює свою б’юті-лінійку
Любиш косметику від барбадоської співачки Ріанни? Тоді маємо для тебе прекрасну новину. Ріанна заявила, що збирається випустити власний парфум! Про це дівчина повідомила у своєму Instagram.
Ріанна опублікувала пост з двома чорно-білими фото та підписала їх так: «Скоро буде #FENTYPARFUM». Схоже, що закриття бренду одягу співачки Fenty не погасило її запал, а навпаки, підштовхнуло до нових ідей.
Американські медіа вважають майбутній вихід парфуму від Ріанни історичною подією. Адже на глобальному б’юті-ринку поки відсутні парфуми, створені афроамериканцями.
Фото: Getty Images
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