Перша діджитал-інфлюенсерка Астра Стар: хто вона така і чи існує фізично

У віртуальної блогерки є власний характер, стиль життя та біографія

В Україні створили першу діджитал-інфлюенсерку на ім’я Астра Стар. Цифрову дівчину-аватара та її акаунт у Instagram створила українська студія FFFACE.ME. Астра навіть має своє досьє: їй 18 років, нещодавно вона переїхала з Берліну до Києва. Її знак зодіаку – лев, дівчина сапіосексуалка, тобто вважає, що найсексуальніше в людині це її розум. Астра займається йогою та самоосвітою, обожнює моду і стиль та міксує трендові речі зі знахідками на секонд хендах. Ось така пародія на цілком реальне життя якоїсь дівчини.

Основні теми профілю Астри в Instagram – лайфстайл, фешн та технології. Якраз те, на що люблять дивитись сучасні люди в соцмережах. Вже з перших світлин стає зрозуміло, що дівчина буде співпрацювати з відомими українськими брендами для взаємного піару. Наприклад, на одній з фото дівчина позує в готелі Bursa, на іншій – одягнена в українські бренди: Ksenia Schnaider та POUSTOVIT.

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Як розповідає компанія-засновник, діджитал-блогерка зможе створювати всі види контенту: пости, сторіс. знімати фото та відео, випробовувати фільтри, брати участь в івентах та навіть виходити у прямі ефіри! До того ж, життя дівчини буде розвиватись згідно її віку та вподобань. Вже прям кортить на це подивитись.

Чи існує вона насправді?

Чесно, напевно, найбільш хвилююче для багатьох питання – чи існує Астра насправді? Може, для когось відповідь ясна одразу, але подивіться на її фото. Блогерка виглядає справжньою людиною, просто з намальованим обличчам. Іноді складається враження, що за її цифровою зовнішністю справді ховається хтось інший.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Astra Starr (@starr.astra)

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Проте це не так. Астра – це аватар і саме діджитал-модель. Тобто вона не справжня. Фізично її не існує. Якщо уважно придивитись на її фото, то можна побачити, що здебільшого Астра вся намальована. Там же, де тіло виглядає реально, можна припустити, що її обличчя просто «наклали» на когось живого.

– Створення віртуальних людей окрім захвату від технологій народжує екзистенційні питання етичності, адже в нашу цифрову епоху такий інфлюенсер сприйматиметься як звичайна людина. Саме тому в рамках місії FFFACE.ME ми прагнемо створювати соціально-корисних та відповідальних інфлюенсерів, які будуть нести експертний контент і функцією яких буде надихати аудиторію, навчати її та бути джерелом актуальних новин. По суті ми створюємо цифрове медіа в антропоморфній формі, з власним психологічним портретом, соціальною позицією, звичками та способом життя, – розповів співзасновник та СЕО FFFACE.ME Дмитро Корнілов.

А тобі це теж нагадує деякі епізоди з серіалу «Чорне дзеркало» про віртуальних людей? Де вони починають проникати в наше життя, в них закохуються, з ними створюють сім’ї, вони захоплюють світ… Виглядає моторошно і цікаво одночасно.

Фото – FFFACE.ME

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