Оля Полякова відповіла на хейт через силіконові груди

Зірка втомилася від непрошених коментарів

Українська співачка Оля Полякова любить вихвалятися в Instagram своїми довгими ногами, накачаним пресом та пружними грудьми. Але не всі підписники Олі в захваті від її природної краси. Дехто підозрює артистку в пластиці, зокрема у збільшенні грудей. Одне з останніх фото співачки з відпочинку у Франції спровокувало нову хвилю хейту через її нібито силіконові груди.

Йдеться про знімок, на якому Оля Полякова постала в бікіні, демонструючи свою струнку фігуру. Підписники зірки помітили, що груди артистки виглядають зовсім ненатурально.

Спростовувати наявність силіконових імплантів селебриті не стала. Але і мовчати вона теж не захотіла, а тому звернулася до фоловерів:

«Хлопці, читаю ваші коментарі і душа радіє. Ось поки вам буде справа до чужих цицьок і чужих дітей, ви не будете жити своїм повноцінним життям. З любов’ю, ваша Оля Полякова».

Після цього співачка опублікувала ще один пост з фото у купальнику, щоб поставити хейтерів на місце.

Читай також:

Оля Полякова – «Взрослая девочка»: дивимося новий кліп!

Знову в інста-ефірі: Оля Полякова повертає «Полявидение»