MamaRika повідомила радісну новину

Зірка розповіла про важливі зміни у житті

Українська співачка MamaRika, яка зараз чекає на первістка, поділилася з підписниками цікавою новиною. На радість своєму чоловіку Сергію Середі, який нещодавно став ведучим кулінарного шоу «Пекельна кухня» (Новий канал), майбутня мама зважилася змінити своє дівоче прізвище.

«Я хочу вам пожалітися на Сєргєіча. Він взяв мене в заручники та везе мене змінювати прізвище. Ви ж в курсі, що я і далі на своєму прізвищі. Я – Анастасія Кочетова, як і була. До речі, хто не в курсі – мене звати Настя. Я колись ляпнула на свою голову, що так, я колись таке зміню прізвище, але трошки пізніше… І він зараз користується тим, що я не в адекваті, у мене гормональний сплеск. Він взяв мене за жабри і везе змінювати прізвище під приводом того, що це зручно потім для документів, які ми потім будемо робити для дитини», – жартома пожалілася MamaRika у своїх сторіс.

Дорогою до РАЦСу зірка навіть влаштувала опитування серед підписників: яке прізвище їй пасує більше – Кочетова чи Середа. Більшість опитуваних проголосували за прізвище ведучого «Пекельної кухні» Сергія Середи.

А вже через кілька годин MamaRika показала офіційний документ про зміну прізвища.

«Я тепер Середа Анастасія Олександрівна. Звучить розкішно. Вітайте нас», – похвалилася майбутня мама.

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