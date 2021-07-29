Король Річард. Виховуючи чемпіонок: дивитися офіційний трейлер

Кіностудія Warner Bros. Pictures представила трейлер фільму «Король Річард: Виховуючи чемпіонок».

«Король Річард: Виховуючи чемпіонок»: дивитися трейлер онлайн

Фільм заснований на реаільних подіях. Він розповідає про багатодітного батька Річарда, який прагне кращої долі для свої дівчаток. Він хоче забрати їх з вулиць Комптнона, штат Каліфорнія. А для цього йому потрібно зробити з доньок Вінус та Серени професійних тенісисток. Його мета – щоб доньок поважали у всьому світі. «Найнебезпечніше створіння на планеті – це жінка, яка вміє думати», – говориться у трейлері.

Головні ролі зіграли Вілл Сміт, Джон Бернтал, Онжаню Елліс, Санія Сідні, Демі Сінґлетон та інші. Режисером виступив Рейнальдо Маркус Ґрін.

Прем’єра фільму «Король Річард: Виховуючи чемпіонок» запланована на 18 листопада 2021 року.

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