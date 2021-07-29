Келлі Кларксон буде виплачувати колишньому 2,5 мільйони доларів щороку

Зірка фактично буде утримувати свого екса

Американські співачка Келлі Клаксон вже рік, як розійшлася зі своїм чоловіком Брендоном Блекстоком, але фінансові питання пари вирішилися лише зараз. Суд Лос-Анджелесу зобов’язав селебриті виплачувати ексу кругленьку суму щороку.

Як стало відомо, сума «подружніх аліментів» становить 150 тисяч доларів щомісяця. Окрім того, артистка повинна ще сплачувати 45 тисяч доларів на утримання дітей. Таким чином, щороку Келлі Клаксон виплачуватиме своєму колишньому цілих 2, 5 мільйонів доларів.

Крім того, Кларксон повинна виплатити 1,25 мільйона доларів в рахунок оплати послуг адвоката її колишнього чоловіка і витрат на їх розлучення, який ще не завершився.

Але західним журналістом нещодавно стало відомо, що Келлі Кларксон заробляє 1,5 мільйони кожного місяця. Можливо, зірка навіть не відчує фінансових втрат.

Фото: Getty Images

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