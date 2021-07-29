Дуа Ліпа заворожила розкішною фігурою у сміливому бікіні (ФОТО)

Зірка продемонструвала свої форми у соцмережі

Британська співачка Дуа Ліпа любить радувати своїх підписників знімками своєї неймовірної фігури. А з приходом літа одягу на тілі артистки стало все менше, а лайків на постах – все більше.

Зараз Дуа Ліпа перебуває на відпочинку в Албанії. Співачка вирішила показати, як проходить її відпочинок та який купальник прикрашає її фігуру. На фото 25-річна виконавиця постала у різнокольоровому бікіні і в яскравій гавайській сорочці на фоні моря. Яскравим акцентом на обличчі зірки стали сонячні окуляри з фіолетовими лінзами.

Знімки Дуа Ліпи в купальнику набрали понад 2,4 мільйона лайків. Підписники в захваті від своєї улюблениці. Надзвичайно гаряче!

Фото: Getty Images

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