DOROFEEVA подарує порцію dofamin на унікальній сцені на Дніпрі

Масштабний сольний концерт неповторної DOROFEEVA в Києві відбудеться уже в суботу, 31 липня

Свою сольну кар’єру екс-солістка гурту «Время и Стекло» Надя Дорофєєва почала всього рік тому, а вже може похизуватися чималими здобутками. Дебютна композиція співачки gorit уже набрала більше 55 млн переглядів на платформі YouTube і стала справжнім хітів вечірок. На черзі – гучна презентація нового альбому dofamin, яка відбудеться у рамках Bakkara River Party 2021.

Надя Дорофєєва: досьє на зірку і цікаві факти

Чистий dofamin чекає тебе на сольному концерті DOROFEEVA в Києві! Унікальна сцена, розташована просто посеред Дніпра, видовищне шоу під відкритим небом, енергія, драйв, чуттєвість у кожній ноті… Цей вечір назавжди залишиться у твоїй пам’яті!

– Народ, 31 липня у мене знову концерт у Києві! – звернулася до шанувальників Надя Дорофєєва. – Але це буде не звичайний концерт, а концерт, який відбудеться на плаваючій сцені. Такого в моєму житті ще не було! Буде круто!

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