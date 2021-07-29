Дар'я Білодід розповіла про перемогу в Олімпіаді 2021 своєму Інстаграм

Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід, яка на «Олімпіаді-2020» завоювала для України бронзову медаль, зізналася в Інстаграм, що після програшу в півфіналі, хотіла відмовитися від подальшої участі в Олімпійських іграх

Хоча для багатьох Дар’я Білодід стала справжнім відкриттям на Олімпіаді, тим, хто стежить за досягненнями українських спортсменів, давно відомо ім’я цієї дівчини. Адже крім «бронзи» ​​на «Олімпіаді» в 2021 році, вона вже встигла завоювати чимало перемог раніше. У «скарбничці» Дар’ї – перемога на Чемпіонаті Європи в категорії до 48 кг в 2017 році, в 2018 році 17-річна Білодід стала наймолодшою в історії чемпіонкою світу серед дорослих, і в 2019 році підтвердила свою лідируючу позицію в світовому рейтингу дзюдоїстів ще однієї блискучою перемогою на ЧС в Токіо. У 2020 році Дарина отримала звання кращої дзюдоїстки сезону 2019/2020 за версією Міжнародної федерації дзюдо, а в 2021 незадовго до поїздки на «Олімпіаду» завоювала срібну медаль на Чемпіонаті Європи.

І хоча здається, що приводу для сумнівів у власних силах у спортсменки бути не повинно, дівчина зізналася, що після поразки в півфіналі «Олімпіади-2020» ледь не опустила руки:

– Коли мені було 6 років, у мене з’явилася одна мрія, яка всі ці роки була у мене в голові та допомагала долати труднощі. Я мріяла про золоту Олімпійську медаль. Я багато тренувалася, голодувала, терпіла, коли було дуже боляче, відмовляла собі багато в чому. Я ніколи нікому про це не розповідала, про це знають лише найближчі люди, які бачили, яким важким був мій шлях. Все це заради одного – олімпійського золота. Після поразки за вихід у фінал я була пригнічена, розбита і зовсім не налаштована на боротьбу за бронзу, я хотіла відмовитися від усього цього, так як моя головна мрія вже не збулася. Настрій був на нулі. Єдине, що змотивувати мене, це останні мамині слова перед виходом на татамі: «Виграй цю медаль заради мене». І я це зробила заради неї і тата. Тому що вони заслужили цю медаль, і присвячую її я їм. Спасибі вам, рідні! Ви завжди були поруч, підтримували мене, коли хотілося здатися і знаходили потрібні слова, щоб я продовжувала йти. Зараз я усвідомлюю цінність цієї медалі, для мене вона відбивається золотом, тому що ми пройшли через стільки труднощів і перешкод і все-таки дійшли до фінішної прямої, нехай не так як хотілося б, але з медаллю та історією на все життя. А мрія у мене все ще є, і я нікому не дам забрати у мене її здійснення!

Ми ще раз щиро вітаємо Дар’ю Білодід з перемогою, і віримо, що юна спортсменка обов’язково отримає своє заповітне золото на «Олімпіаді-2024» в Парижі.

Фото: dariabilodid7

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