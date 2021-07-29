Що Бен Аффлек подарував Дженніфер Лопес на день народження?

Зірковий бойфренд підготував особливий презент для коханої

Нещодавно американська співачка та акторка Дженніфер Лопес відсвяткувала 52-й день народження. Свій день зірка провела у компанії нового-старого бойфренда актора Бена Аффлека. І, звичайно, коханий не міг залишити свою дівчину без розкішного подарунку.

Як пише видання E! News, Бен Аффлек подарував Джей Ло кілька коштовних ланцюжків від Foundrae. Одну з прикрас з медальйоном актор розробляв з дизайнером прикрас.

«Індивідуальною прикрасою, яку Бен створив для Дженніфер, він ясно передав їх любов, але це також нагадування про їхню здатність до змін і зростання. Наприклад, один з обраних елементів медальйона уособлює стійкість, яку ми називаємо дикою і неприборканою», – розповіла про подарунок креативна директорка і співзасновниця бренду Бет Багдайкей.

Саме ці медальйони можна побачити на святкових фото Дженніфер Лопес у купальнику. Лише поглянь – яка краса!

Фото: Getty Images

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