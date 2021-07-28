Вбивство в одній будівлі: дивитися офіційний трейлер

Стрімінговий сервісі Hulu опублікував трейлер серіалу «Вбивство в одній будівлі».

«Вбивство в одній будівлі»: дивитися трейлер онлайн

Серіал розкаже історію однієї будівлі, у якій відбулося вбивство. Усе почалося одного дня, коли четверо жителів будинку опинилися в одному ліфті. Всього через 12 годин одного з них вбили, а всі інші виявилися під підозрою. Тепер відчайдушна трійця хоче сама розібратися у справі та знайти вбивцю.

Режисерами серіалу виступають Джеймі Беббіт, Шеріен Дабіс, Джилліан Робесп’єр і Джон Скардіно. Головні ролі зіграли Селена Гомес, Стів Мартін і Мартін Шот. У серіалі також знялися Натан Лейн, Джейн Лінч, співак Стінг, Аарон Домінгес та інші актори.

Прем’єра серіалу «Вбивство в одній будівлі» запланована на 31 серпня 2021 року.

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