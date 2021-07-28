Як виглядає кімната Каньє Веста на стадіоні в Атланті: плазма, ліжко і гантелі

Репер залишився жити на стадіоні, щоб дописати новий альбом

Ось так виглядає кімната Каньє на стадіоні в Атланті: світлі стіни, сіра підлога, невеличка шафа, ліжко, плазма, годинник, гантелі, декілька пар кросівок та чемодан з речима. Бачите щось зайве? І ми – ні. Це все, що потрібно зірці, щоб доробити свій новий альбом «Donda».

Фото кімнати показав сам Каньє у своєму Instagram. Напевно, таким чином репер хотів показати своїм фанатам, що все в нього добре та робота кипить. Адже фото у соцмережах від Каньє – велика рідкість.

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На днях репер презентував свій новий альбом на Mercedes-Benz Stadium і видно так надихнувся підтримкою глядачів та енергетикою будівлі, що вирішив переїхати жити на стадіон та доробити там свій альбом.

Фото – Getty Images

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