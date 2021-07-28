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«Я чекаю моменту»: Періс Хілтон прокоментувала чутки про свою вагітність

Періс Хілтон прокоментувала чутки про свою вагітність

Зірка розставила усі крапки над «і» перед весіллям

Новина про те, що світська левиця Періс Хілтон вагітна первістком, накрила мережу, як снігова лавина у горах. Цілу добу журналісти наввипередки писали про підозри без жодних підтверджень. Але зірка швидко припинила усі обговорення своєї можливої вагітності.

У своєму подкасті «This is Paris» Періс Хілтон розповіла, що чекає на трійню. Але це був всього лиш жарт. Насправді, селебриті не вагітна.

«Я не вагітна. Поки що. Я чекаю моменту після весілля. Моє плаття зараз шиють. Тому я хочу переконатися, що воно виглядає розкішно і сидить на мені ідеально. Абсолютно точно зараз чекаю цього епізоду», – заявила Хілтон.

Фото: Getty Images

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