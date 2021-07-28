«Я чекаю моменту»: Періс Хілтон прокоментувала чутки про свою вагітність
Зірка розставила усі крапки над «і» перед весіллям
Новина про те, що світська левиця Періс Хілтон вагітна первістком, накрила мережу, як снігова лавина у горах. Цілу добу журналісти наввипередки писали про підозри без жодних підтверджень. Але зірка швидко припинила усі обговорення своєї можливої вагітності.
У своєму подкасті «This is Paris» Періс Хілтон розповіла, що чекає на трійню. Але це був всього лиш жарт. Насправді, селебриті не вагітна.
«Я не вагітна. Поки що. Я чекаю моменту після весілля. Моє плаття зараз шиють. Тому я хочу переконатися, що воно виглядає розкішно і сидить на мені ідеально. Абсолютно точно зараз чекаю цього епізоду», – заявила Хілтон.
Фото: Getty Images
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