Періс Хілтон прокоментувала чутки про свою вагітність

Зірка розставила усі крапки над «і» перед весіллям

Новина про те, що світська левиця Періс Хілтон вагітна первістком, накрила мережу, як снігова лавина у горах. Цілу добу журналісти наввипередки писали про підозри без жодних підтверджень. Але зірка швидко припинила усі обговорення своєї можливої вагітності.

У своєму подкасті «This is Paris» Періс Хілтон розповіла, що чекає на трійню. Але це був всього лиш жарт. Насправді, селебриті не вагітна.

«Я не вагітна. Поки що. Я чекаю моменту після весілля. Моє плаття зараз шиють. Тому я хочу переконатися, що воно виглядає розкішно і сидить на мені ідеально. Абсолютно точно зараз чекаю цього епізоду», – заявила Хілтон.

Фото: Getty Images

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