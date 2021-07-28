Готуємо з Періс: дивитися офіційний трейлер

Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер кулінарного шоу «Готуємо з Періс» від світської левиці Персі Хілтон.

«Готуємо з Періс»: дивитися трейлер онлайн

Гаслом шоу став провокуючий слоган «Any bitch can cook». Саме тому разом з Періс Хілтон будуть готувати її знамениті подруги. Серед учасниць першого сезону шоу заявлені Кім Кардаш’ян, Ніккі Глейзер, Демі Ловато, Леле Понс, Кеті Хілтон і Нікі Хілтон. Вони стануть такими собі су-шефами для Періс Хілтон.

«Я так схвильована! Наступного місяця я повернуся на телебачення, і цього разу я займуся кухнею» – писала раніше Періс Хілтон у своєму Instagram.

Виконавчими продюсерами виступили Аарон Сейдман, Ребекка Хертц, а також Елі Хольцман і сама Періс Хілтон.

Прем’єра шоу «Готуємо з Періс» запланована на 4 серпня 2021 року.

Читай також:

«Я чекаю моменту»: Періс Хілтон прокоментувала чутки про свою вагітність

Періс Хілтон запускає власне кулінарне шоу на Netflix