Готуємо з Періс: дивитися офіційний трейлер

Періс Хілтон показала гламурну кухню у трейлері свого кулінарного шоу «Готуємо з Періс»
Стрімінговий сервіс Netflix представив трейлер кулінарного шоу «Готуємо з Періс» від світської левиці Персі Хілтон.
«Готуємо з Періс»: дивитися трейлер онлайн
Гаслом шоу став провокуючий слоган «Any bitch can cook». Саме тому разом з Періс Хілтон будуть готувати її знамениті подруги. Серед учасниць першого сезону шоу заявлені Кім Кардаш’ян, Ніккі Глейзер, Демі Ловато, Леле Понс, Кеті Хілтон і Нікі Хілтон. Вони стануть такими собі су-шефами для Періс Хілтон.
«Я так схвильована! Наступного місяця я повернуся на телебачення, і цього разу я займуся кухнею» – писала раніше Періс Хілтон у своєму Instagram.
Виконавчими продюсерами виступили Аарон Сейдман, Ребекка Хертц, а також Елі Хольцман і сама Періс Хілтон.
Прем’єра шоу «Готуємо з Періс» запланована на 4 серпня 2021 року.
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